حسن عز الدين شكر ناخبيه: خدمتكم نعمة وعبادة

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين في بيان: “أتوجه إلى أشرف الناس وأنبلهم وإلى جمهور المقاومة وأبناء بلدتي الأعزاء، بأسمى آيات الشكر والتقدير والحب والإخلاص لمشاركتكم الفعالة في الإدلاء بأصواتكم لحفظ خط المقاومة، وتحقيق شعار “باقون نحمي ونبني” لنحمي لبنان من العدو الصهيوني والتكفيري، ونبني الدولة القادرة والقوية والعادلة لجميع مواطنيها”.

أضاف: “إننا في هذا النهج الحسيني مدينون لكل قطرة دم قدمها شهيد، ونقطة عرق بذلها مجاهد، ودمعة أم سالت على فلذة كبدها، وآهات أسير خلف القضبان، وأنين جريح اضناه الألم في سبيل الله، الذين لولاهم لما كنا ننعم بهذا الامن والاستقرار والانتصار الكبير”.

وختم: “إن هذا النصر هو نصركم الذي صنعتموه بأصابع اياديكم، واستجبتم لنداء قائدكم، وبأصواتكم وصدقكم رسختم ولاءكم إننا على العهد باقون، فأنتم دائما الاوفياء، ونحن سنبقى دائما الى جانبكم ومعكم ونحن منكم ولكم، سنخدمكم بأشفار العيون، لأن خدمتكم نعمة وعبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام