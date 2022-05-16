الوزير مرتضى زار ضريح الشهيد سليماني: ستبقى حيا بجسد التاريخ المقاوم

انتقل وزير الثقافة في لبنان محمد وسام مرتضى الموجود في إيران في زيارة رسمية إلى محافظة كرمان وأجرى لقاءات مع فاعلياتها الرسمية وعلى رأسهم المحافظ حسين فداكار.

كما زار مرتضى ضريح الشهيد قاسم سليماني وأجرت السلطات هناك استقبالا رسميا للوزير الذي ألقى للمناسبة كلمة قال فيها “الى روح الشهيد قاسم سليماني، ها أنا آت من لبنان، من الجنوب المطل على فلسطين… من الأرضِ التي انغرست فيها خطا الشهيد قاسم سليماني، لأقف أمام ضريحه وأتلو الفاتحةَ على روحه الطاهرة، وأنقل شوقَ ترابنا إلى ترابه، وحنين نسماتنا الجنوبية إلى نسمة روحه التي ستبقى حيَّةً في جسد التاريخ المقاوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام