الوزير مرتضى زار ضريح الشهيد سليماني: ستبقى حيا بجسد التاريخ المقاوم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 15:54

الوزير مرتضى زار ضريح الشهيد سليماني: ستبقى حيا بجسد التاريخ المقاوم

منذ 20 mins 16 May، 2022
محمد وسام المرتضى
لبنان

انتقل وزير الثقافة في لبنان محمد وسام مرتضى الموجود في إيران في زيارة رسمية إلى محافظة كرمان وأجرى لقاءات مع فاعلياتها الرسمية وعلى رأسهم المحافظ حسين فداكار.

كما زار مرتضى ضريح الشهيد قاسم سليماني وأجرت السلطات هناك استقبالا رسميا للوزير الذي ألقى للمناسبة كلمة قال فيها “الى روح الشهيد قاسم سليماني، ها أنا آت من لبنان، من الجنوب المطل على فلسطين… من الأرضِ التي انغرست فيها خطا الشهيد قاسم سليماني، لأقف أمام ضريحه وأتلو الفاتحةَ على روحه الطاهرة، وأنقل شوقَ ترابنا إلى ترابه، وحنين نسماتنا الجنوبية إلى نسمة روحه التي ستبقى حيَّةً في جسد التاريخ المقاوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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