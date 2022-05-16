البزري: حاصلان للائحة “ننتخب للتغيير” لي وللنائب سعد في دائرة صيدا مع إمكان كسب حاصل ثالث في جزين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 12:50

البزري: حاصلان للائحة “ننتخب للتغيير” لي وللنائب سعد في دائرة صيدا مع إمكان كسب حاصل ثالث في جزين

منذ 30 mins 16 May، 2022
عبد الرحمن البزري
رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري
لبنان

أكد الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث اذاعي تأمين لائحة “ننتخب للتغيير” حاصلين له وللنائب اسامة سعد في دائرة صيدا، مع إمكانية كسب حاصل ثالث أيضا في جزين ،وذلك وفق النتائج الأولية غير الرسمية، مشيرا الى “الحاجة لتجمع حقيقي بين النواب المنادين بالإصلاح الحقيقي”.

وقال: “ان إعادة استنهاض البلد تتطلب تعاوناً، وقد أظهرت النتائج على امتداد الوطن ان مزاج اللبنانيين وتوجهاتهم تميل نحو الإصلاح، ومن المعيب ألا يحصل تفاهم في ما بين النواب الفائزين لإيجاد صيغة مشتركة في مجلس النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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