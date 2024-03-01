فتحت مراكز الاقتراع، أبوابها صباح اليوم الجمعة، أمام الناخبين الإيرانيين في انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وانتهت عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، يوم أمس الخميس، الفترة الرسمية للدعاية الانتخابية للمترشحين للدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وبدأت اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات عملها في مجلس صيانة الدستور وذلك عشية اجراء الدورة الــ 12 للانتخابات التشريعية والدورة الـ 6 لمجلس خبراء القيادة.

وأعلن وكيل أمين مجلس صيانة الدستور سيامك رهبيك ان هذه اللجنة بدأت عملها الخميس وقبل يوم واحد من الانتخابات المقررة الجمعة.

وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات بإيران قد أعلن في 22 كانون الثاني /ديسمبر 2024 أنه تم التأكيد على أهلية 12 ألف و 33 شخصا لخوض هذه الانتخابات.

ويتألف مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) من 290 مقعدا، ينتخب أعضاء مجلس الشورى الاسلامي في اقتراع مباشر من الشعب كل أربع سنوات في 208 دائرة انتخابية فردية أو متعددة الأعضاء وتشكل طهران أكبر الدوائرة الانتخابية وحصتها ثلاثون مقعدا.

وفي الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد، يجب أن يحصل المرشحون على ربع الأصوات على الأقل في الجولة الأولى. وفي حال لم يتم التوصل إلى الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى فيتم عقد جولة ثانية ويشارك في هذه الجولة مرشحان حصلا على أكثرية الأصوات في الجولة الأولى.

وفي الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء يصوت الناخبون على عدد من المرشحين يساوي عدد مقاعد تلك الدائرة، ويجب على المرشحين الحصول على ما لا يقل عن ربع أصوات الناخبين ليتم انتخابهم. وإذا لم يتم ملء جميع المقاعد في الجولة الأولى من التصويت يتم عقد جولة ثانية، ويكون في هذه الجولة عدد المرشحين ضعف عدد المقاعد الفارغة (أو يشارك جميع المرشحين إذا كان عددهم أقل من ضعف عدد المقاعد).

وللمزيد من النفاصيل حول سير العملية الانتخابية للدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة الخبير في الشأن الايراني الدكتور حسن حيدر يوجز لنا التالي…









المصدر: وكالات ايرانية