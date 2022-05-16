ريابكوف: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو خطأ له عواقب بعيدة المدى ولن نتقبل ذلك ببساطة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 12:50

ريابكوف: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو خطأ له عواقب بعيدة المدى ولن نتقبل ذلك ببساطة

منذ 2 ساعة 16 May، 2022
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
أخبار دولية - روسيا

اعلن ضنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأنه “لا يجب أن تكون لأحد أوهام بأن روسيا ستتقبل ببساطة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو”.

وشدد على أن “الأمن لن يتعزز لدى البلدين بعد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”.

وأكد أن “الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار السويد الانضمام إلى الناتو”، مشددا على أن “انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيكون خطأ بعواقب بعيدة المدى”.

ولفت إلى أن “رد فعل روسيا الاتحادية على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، سيكون مرتبطا بما يتخذانه من خطوات محددة”.

المصدر: روسيا اليوم

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