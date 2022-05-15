مراسل المنار في طرابلس: نسب الاقتراع منخفضة حتى الآن في طرابلس والعديد من الطرابلسيين يعزون ذلك إلى الظروف الصعبة التي يمرون بها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 15:10

مراسل المنار في طرابلس: نسب الاقتراع منخفضة حتى الآن في طرابلس والعديد من الطرابلسيين يعزون ذلك إلى الظروف الصعبة التي يمرون بها

منذ 6 mins 15 May، 2022
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