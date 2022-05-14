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May 14 2022 - 04:52

10 ملايين طفل افغاني يعانون الجوع

منذ 50 mins 14 May، 2022
Hungry Afghanistan
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قال تقرير لمنظمة أهلية تأخذ من بريطانيا مقرا لها ان قرابة 10 ملايين طفل افغاني يعانون الجوع.
وأوردت المنظمة  «Save the Children» في تقريرها ان 9/6 ملايين طفل في افغانستان لايقدرون على تامين قوتهم بشكل يومي نتيجة تداعيات الحرب الاوكرانية واستمرار الجفاف.
وطالبت المنظمة بارسال المساعدات الغذائية الفورية لانقاذ الاطفال الافغانيين لكنها اضافت بان المساعدات ليست كافية لوحدها لايقاف اسوأ أزمة مجاعة في هذا البلد.
واضافت ” ان عدد الاطفال والكبار الذين يعانون من الجوع ويحتاجون الى المساعدات العاجلة هو 19/7 مليون شخص وهم يشكلون نصف سكان البلاد”.

المصدر: فارس

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