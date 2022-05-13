انفجار في كراتشي يودي بحياة شخص ويصيب 13 آخرين

لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 13 آخرون في انفجار بمدينة كراتشي الباكستانية.

ووفقا لما ذكرته قناة Geo التليفزيونية، وقع الانفجار في وقت متأخر من مساء الخميس في منطقة تجارية بكراتشي، وذكر شارجيل هارال، نائب المفتش العام للأحياء الجنوبية بالمدينة، أن الانفجار أدى أيضا إلى إتلاف السيارات وتحطيم نوافذ المنازل المجاورة.

ونقل سبعة جرحى الى مستشفى محلي أحدهم في حالة حرجة. وكان من بين المصابين في الانفجار موظفان حكوميان. وتم وضع جميع المستشفيات في كراتشي في حالات تأهب.

وبحسب التقرير الأولي، حدث الانفجار بسبب عبوة ناسفة، زرعت بالقرب من مخبز. ويشار إلى أن سيارة تابعة لخفر السواحل كانت متوقفة في منطقة موقع الانفجار.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن خالص تعازيه لأسر ضحية الانفجار. كما أعرب وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري عن تعازيه في أحداث كراتشي، ووجه السلطات بإجراء تحقيق شامل في الانفجار.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية