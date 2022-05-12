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May 12 2022 - 15:44

“بلومبرغ”: بوريل يقترح زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى ملياري يورو

منذ 50 mins 12 May، 2022
بوريل
أخبار دولية - دول اوروبية

أفادت “وكالة بلومبرغ” أن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اقترح على الدول الأعضاء زيادة حجم المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا بمقدار 500 مليون يورو ليبلغ ملياري يورو.

وأعلنت الوكالة الخميس، أن الحديث يدور عن تخصيص الأموال من صندوق السلام الأوروبي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تنسيق هذه الخطة من قبل دول الاتحاد الأوروبي لم يتم بعد.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي قد خصص 1,5 مليار يورو من أموال الصندوق لأوكرانيا لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية. وإضافة إلى ذلك سلمت العديد من الدول الأوروبية الأسلحة والمعدات لأوكرانيا على أساس ثنائي.

المصدر: روسيا اليوم

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