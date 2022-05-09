إجلاء أكثر من 400 شخص من ماريوبول

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية صباح الاثنين أنها قامت بإجلاء 408 أشخاص، بينهم 65 طفلا، من مدينة ماريوبول خلال آخر 24 ساعة. وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك في بيان له عبر “تلغرام” “في الفترة بين الساعة 8:00 من صباح أمس والساعة 8:00 من صباح الاثنين، تم إجلاء 408 أشخاص، من بينهم 65 طفلا، من ماريوبول إلى قرية بيزيمينويه” شرق المدينة.

واضاف البيان أن النازحين موجودون حاليا في مركز للإيواء والمساعدة أقامته وزارة الطوارئ في دونيتسك. وذكر البيان أن إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم من ماريويول إلى بيزيمينويه منذ 5 مارس/الماضي، بلغ 29562 شخصاً.

وشهدت ماريوبول أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، معارك شرسة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تمكنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك من السيطرة على عموم المدينة باستثناء مصنع “آزوفستال” الذي تحاصره.

المصدر: روسيا اليوم