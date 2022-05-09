قارئ إيراني يفوز بالمركز الأول في جائزة “الرضوان” القرآنية العالمية

فاز القارئ الايراني الدولي “علي أصغر شعائي” بالمركز الأول في النسخة الأولى من جائزة “الرضوان” القرآنية العالمية لمعلمي ومعلمات القرآن الكريم في العالم الاسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد تم تنظيم هذا المهرجان من قبل العتبة الرضوية المقدسة، وذلك بهدف اكتشاف أفضل المواهب في مجال تعلیم القرآن وتحفيزهم وفتح آفاق جديدة للنشطاء في مجال القرآن.

وأقيم هذا المهرجان بمشاركة حوالي 35000 ناشط قرآني و2500 مدرس للقرآن من 54 دولة في فئتي الذكور والاناث، وذلك بغية التعريف بالمعلمين المتميزين للقرآن الكريم.

وتکونت لجنة التحكيم لهذه المسابقة من أساتذة ونشطاء ونخب في مختلف المجالات القرآنية من إيران، والعراق، وسوريا، ولبنان، وباكستان، وأفغانستان حیث قاموا باختیار أفضل المعلمين والمعلمات للقرآن بناءً على معايير ومؤشرات محددة.

وقامت أمانة الجائزة باختيار 9 أشخاص كالمعلمين الفائزين في مجال تعليم القرآن، ومؤسسة قرآنية واحدة كأفضل المؤسسة القرآنية، وذلك بعد تقييم الخلفيات والأوسمة والإنجازات التي أحرزوها في هذا المجال.

فيما يلي أسماء الفائزين والفائزات في النسخة الأولى من جائزة “الرضوان” العالمية القرآنية لمعلمي ومعلمات القرآن التي نظمتها العتبة الرضوية المقدسة:

1 ـ علي رضا شعاعي من إیران

2 ـ صديقه حسني من أفغانستان

3ـ حسن هادي زادة من إیران

4 ـ الشیخ عدنان الصالحي من العراق

5 ـ سلام علي نعيم قميحة من لبنان

6 ـ محمد آصف سروري من باكستان

7 ـ عبدالهادي كريميار من أفغانستان

8 ـ علي رضا ابراهيمي من أفغانستان

9ـ سميرة كاظم العاملي من العراق

المصدر: وكالة مهر