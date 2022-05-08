السفير السوري في موسكو: سوريا لا ترى حالياً أفقاً للحوار مع تركيا

قال السفير السوري في موسكو رياض حداد، إن سلطات بلاده لا ترى أي آفاق لبدء حوار مع السلطات التركية لحل القضايا المتنازع عليها.

وأضاف السفير “تقطع أنقرة بشكل دوري مياه الشرب عن ملايين السوريين في محافظة الحسكة، كما أخفقت في الوفاء بالتزاماتها كدولة ضامنة لعملية أستانا، التي تنص على احترام سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وهي لا تزال تدعم الجماعات الإرهابية وتعيق التسوية السلمية في البلاد. بالنسبة لنا فلن يقوم أي حوار سوري- تركي على المستوى الحكومي حتى تتخلى تركيا عن سياستها الهمجية “.

وذكر الدبلوماسي، أن سوريا مستعدة دائما للحوار مع الدول التي تدعم وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

المصدر: روسيا اليوم