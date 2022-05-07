الناطق باسم كتائب القسام: أي مساس بالسنوار سيؤدي لرد غير مسبوق وستكون معركة سيف القدس حدثا عاديا مقارنة بما سيشاهده العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2022 - 20:08

الناطق باسم كتائب القسام: أي مساس بالسنوار سيؤدي لرد غير مسبوق وستكون معركة سيف القدس حدثا عاديا مقارنة بما سيشاهده العدو

منذ 1 ساعة 7 May، 2022
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