عبد السلام: على الأمم المتحدة ومبعوثها عدم التماهي مع الدعايات المضللة للنظام السعودية

دعا رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام “الأمم المتحدة ومبعوثها إلى عدم التماهي مع الدعايات المضللة للنظام السعودي والرامية إلى تحسين صورتها عبر قلب الحقائق”.

وقال عبد السلام مساء الجمعة “على الأمم المتحدة ومبعوثها عدم اللهاث وراء الدعاية السعودية السوداء وتبييضها وتجميلها لا سيما في قضايا باتت واضحة ومدعاة للسخرية”، وطالب “المبعوث الأممي القيام بدوره بمسؤولية وحيادية”، وأكد أن “المواقف الرمادية ومجاراة المعتدي فلن تؤدي به إلا إلى ما أدت بأسلافه من المبعوثين”.

وكان النظام السعودي اعلن ما أسماها بمبادرة الإفراج عن 163 أسيرا من الجيش واللجان الشعبية، الا أن رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى اكد أن كشف أسماء المحتجزين الذي أصدرته السعودية لم يتضمن سوى 5 أسماء فقط من أسرى الجيش واللجان بالاضافة إلى 4 أسماء من الصيادين المختطفين من البحر الأحمر.

المصدر: موقع انصار الله