أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 8 حالات وفاة وما لا يقل عن 40 حالة إصابة بمرض الحمى النزفية. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان: “آخر إحصائية حتى هذه اللحظة هي تسجيل ما لا يقل عن 40 حالة إصابة مؤكدة بالحمى النزفية أكثرها في محافظة ذي قار حيث تم تسجيل 23 حالة إصابة وأيضا 8 حالات وفاة 5 منها في ذي قار وآخرها حالة اليوم في محافظة كركوك”.

وأضاف: “وزارة الصحة متابعة لكل حالة مؤكدة أو يشتبه بإصابتها بالمرض”، وأكد ان “موضوع مكافحة الحشرة الناقلة وعلاج الحيوانات المصابة من مسؤولية وزارة الزراعة، وأيضا موضوع الذبح العشوائي ونقل المواشي هي من مسؤولية الجهات الأمنية والبلدية”.

المصدر: سبوتنيك