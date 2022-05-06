عثمان نوه بجهود الامن الداخلي بفتح طريق خلدة التي أقفلت بسبب الامطار

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الجمعة آمر مفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي المقدّم حسين دياب يرافقه الملازم الأول جورج الطويل وعدد من عناصر المفرزة.

وهنأ عثمان الزوار على جهودهم التّي بذلوها اعتبارًا من الساعة 03،00 وحتّى الساعة 8،00 من تاريخه -وبشكلٍ متواصل- على فتح مجاري المياه التّي أُغلقت بسبب هطول الامطار فجرًا وأدت الى اقفال طريق خلدة واحتجاز بعض المواطنين اثر تعطُّل سياراتهم حيث تم سحبها من المكان، وقد تداول المواطنون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا عدّة للعناصر أثناء قيامهم بفتح الطريق.

وأعرب عثمان أن عملهم يؤكّد أن عناصر قوى الأمن الداخلي لديهم حسّ بالانتماء وحبّ الوطن رغم كلّ الصعاب الاقتصاديّة التّي يمرّون بها.

المصدر: بريد الموقع