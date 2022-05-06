لقاء الاحزاب والقوى الوطنية : وحدها المقاومة بالطلقة والسكين أداة التحرير المثلى والدرب الاوحد لاستعادة الحق

حيا لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع في بيان صادر عنه صباح اليوم”العملية الفدائية البطولية التي نفذها مقاومان فلسطينيان في مستوطنة العاد(مجدل الصادق) امس اثناء احتفال قطعان المستوطنين ب(الاستقلال) ليثبت شعب فلسطين في الداخل المحتل ان الكبار ماتوا لكن الصغار لم ولن ينسوا ارض الاجداد مهما زيَّف الصهاينة التاريخ ومسخوا اسماء القرى وشوهوا الجغرافيا”.

واضاف في بيان”ان هذه العملية البطولية في عمق فلسطين المحتلة تضاف الى سجل العمليات البطولية في الآونة الأخيرة وتراكم الجهد النضالي التحرري للشعب الفلسطيني على طريق التحرير لتشكل نقطة ارتكاز محوري مفصلي في الصراع لجهة اجهاض المشروع الاحلالي الاستيطاني عبر الطرد الممنهج المعاكس للصهاينة خارج فلسطين بكل وسائط وأساليب المقاومة الشعبية والمسلحة حتى لا يهنأ المحتل او يستقر ويتحلل تدريجيا المشروع الصهيوني وتعود فلسطين كل فلسطين أرض العرب ومهوى افئدة المؤمنين المسلمين والمسيحيين”.

وختم البيان”وحدها المقاومة بالطلقة والسكين اداة التحرير المثلى والدرب الاوحد لاستعادة الحق السليب فيما مؤتمرات التطبيع مؤامرات لازهاق الحق القومي واطالة عمر الاحتلال”.

المصدر: موقع المنار