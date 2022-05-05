قوى الامن: ضبط 5 كلغ من حشيشة الكيف داخل طرد بريدي وتوقيف احد المتورطين

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المخدرات.

توافرت معلومات لهذا المكتب عن محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة مخبأة بطريقة احترافية ومموهة داخل لوحة خشبية مزخرفة، الى إحدى الدول الأوروبية.

بتاريخ 27/4/2022، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر المكتب إلى تحديد مكان وجود الطرد وذلك في إحدى شركات البريد، حيث تم ضبطه، وبتفتيشه عُثِرَ في داخله على 5 كلغ. من مادة حشيشة الكيف.

على الأثر، وبعد التنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة، أُلقي القبض على أحد المتورطين في العملية، ويُدعى:

– ث. ج. (مواليد عام 2000، سوري)

الذي تبين أنه مرسل الطرد.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، ولا يزال العملُ مستمراً لتوقيف جميع المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام