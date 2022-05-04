فصائل المقاومة الفلسطينية: الدعوات الصهيونية لاقتحام الأقصى تسعر نار الحرب وعلى الجميع التأهب لمعركة مفتوحة

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، أن الدعوات الإسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى تسعر نار الحرب على شعبنا ومقدساتنا.

وحملت الفصائل في بيان صحفي، الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الدعوات، مشددةً على أنها “لن تتراجع عن الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا مهما بلغت التضحيات”.

وحذرت الاحتلال وقيادته المأزومة من الاعتداء على المسجد الأقصى والسماح لجماعات الارهاب اليمينية المتطرفة من اقتحام الأقصى وتدنيسه بخرافاتهم وطقوسهم الكاذبة.

وقالت “هذا العدوان الاجرامي على شعبنا ومقدساتنا يستوجب على الجميع التأهب لمعركة مفتوحة تزلزل أركان الكيان وتثبت حقنا الكامل في أرضنا وقدسنا”.

ودعت أبناءالشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، والتصدي لاقتحامات المغتصبين الصهاينة التي تحميها الحكومة الصهيونية وتهدف لتطبيق مخططات التقسيم الزماني والمكاني على أرض الواقع.

المصدر: وكالة شهاب