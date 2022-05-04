غازبروم: ألمانيا توقف الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب “يامال أوروبا” (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2022 - 17:26

غازبروم: ألمانيا توقف الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب “يامال أوروبا” (وكالة سبوتنيك)

منذ 51 mins 4 May، 2022
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