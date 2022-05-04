محمد عبد السلام: التمادي في الأعمال العدوانية يقوض الهدنة الإنسانية العسكرية المهددة أساسا بعدم تنفيذ بنودها فيما يخص إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وتسهيل وصول السفن القادمة نحو ميناء الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2022 - 17:26

محمد عبد السلام: التمادي في الأعمال العدوانية يقوض الهدنة الإنسانية العسكرية المهددة أساسا بعدم تنفيذ بنودها فيما يخص إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وتسهيل وصول السفن القادمة نحو ميناء الحديدة

منذ 1 ساعة 4 May، 2022
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