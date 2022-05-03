حزب الله ينعى المحقّق والمبلّغ والاستاذ الحوزوي الكبير سماحة العلامة السيد محمد حسن ترحيني

نعى حزب الله في بيان “المحقّق والمبلّغ والاستاذ الحوزوي الكبير سماحة العلامة السيد محمد حسن ترحيني، تغمدّه الله بواسع رحمته، الذي كانت له خدمات كبيرة وعطاءات علمية واسعة وتحقيقات ودراسات حوزوية فقهية وأصولية تاريخية، وعرفناه عالماً مخلصاً وداعماً للمقاومة الإسلامية في لبنان”.

وأضاف البيان “إننا في حزب الله نتقدّم من مولانا صاحب العصر والزمان (عج) والحوزات العلمية من جميع المسلمين واللبنانيين ومن عائلته الشريفة وعموم أهالي بلدة عبا بأسمى آيات العزاء والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يمنّ على العلامة المحقّق بالرحمة الواسعة وعلو الدرجات في جوار أجداده الطاهرين”.

ودعا حزب الله في بيانه للمشاركة في تشييع السيد محمد حسن ترحيني عصر اليوم في بلدته عبّا قضاء النبطية.

ويُــوَارَى الجثمان الطاهر في بلدته عبا عند الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء في 3.-5-2022م الموافق الاول من شوال 1443ه.

المصدر: موقع العهد