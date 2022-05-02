فلسطين المحتلة : إطلاق النار صوب جنود الاحتلال في قباطية قضاء جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2022 - 14:44

فلسطين المحتلة : إطلاق النار صوب جنود الاحتلال في قباطية قضاء جنين

منذ 16 mins 2 May، 2022
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