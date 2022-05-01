وزیر الخارجیة الإيراني یستقبل نائب وزیر خارجیة النرویج

استقبل وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهیان، نائب وزیر خارجیة النرویج، هنريك تونه.

وبحسب الخارجية الإيرانية، فإن عبد اللهيان يرى تاریخ العلاقات السیاسیة بین إیران والنرویج الممتد 115 عاما، دعما مهما للعلاقات بین البلدین”، معتبرا أن “تعزیز العلاقات السیاسیة والتجاریة والبرلمانیة الثنائیة أمرا مهما”.

وأكد أمیر عبد اللهیان أن “مشارکة الإیرانیین المقیمین في النرويج في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والعلمیة بهذا البلد، يعد رصیدا ثمینا لتعزیز العلاقات بین الشعوب وتطویر العلاقات بین البلدین”، مشيرا إلى “مواقف طهران تجاه التطورات في أوکرانیا والمنطقة، بما في ذلك الأمن والاستقرار في الخلیج وأفغانستان والیمن وأوکرانیا”، كما وجه دعوة إلى نظیره النرویجي لزیارة طهران.

من جهته، أوضح نائب وزیر الخارجیة النرویجي أن “تعزیز الاتصالات الدبلوماسیة مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة من الأولویات المهمة للسیاسة الخارجیة النرویجیة في المنطقة”، مجددا دعوته لنظیره الإیراني لإجراء لقاء ثنائي وحضور منتدى “أوسلو” للحوار”، حيث أكد موقف بلاده في الترحیب بتعزیز العلاقات بین طهران وأوسلو، والتطورات في أوکرانیا وأفغانستان، وفق بيان الخارجية الإيرانية.

ورأى الجانبان أن “اجتماع المشاورات السیاسیة بین البلدین على مستوى نائبي وزیري خارجیة البلدین فرصة مناسبة لتعزیز التفاهم المتبادل والتفاعل بین البلدین”.

المصدر: وكالات