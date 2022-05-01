الرئيس بري يبحث مع رؤساء روابط التعليم الرسمي الثانوي والاساسي والمهني والتقني مطالبهم

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قاعة ادهم خنجر في دارته في المصيلح، رؤساء روابط التعليم الرسمي الثانوي والاساسي والمهني والتقني في لبنان، بحضور اعضاء الهيئات الادارية للروابط، حيث جرى بحث في مطالب وحقوق الاساتذة والمعلمين والاجراءات الكفيلة بتحصين قطاع التعليم الرسمي وتأمين مقومات إستمراريته، في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة. وأجرى الرئيس بري لهذه الغاية إتصالات بالوزراء والجهات المالية المختصة لتأمين الحقوق المشروعة للاساتذة بأسرع وقت ممكن.

كما استقبل الرئيس بري وفدا من بلدة عنقون، ضم عددا من فاعلياتها الكشفية والبلدية والاختيارية والشبابية، جدد خلاله الوفد التزام بلدة عنقون بكل فاعلياتها وعائلاتها وقواها السياسية والاهلية بثوابت الامام الصدر ومشروعه في الوحدة والتعايش وحماية السلم الاهلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام