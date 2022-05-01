أكثر من 7 آلاف شخص تلقوا رواتبهم من الخزينة الروسية في المناطق المحررة في أوكرانيا

تلقى أكثر من 7 آلاف شخص من المتقاعدين والموظفين في أوكرانيا مبالغ مالية قدرها 10 آلاف روبل لكل منهم، كراتب شهري، بإجمالي تجاوز 70 مليون روبل، مقدمة من الحكومة الروسية.

وقالت الخدمة الصحفية بوزارة الطوارئ الروسية انه “تم استلام أكثر من 7400 طلب خلال شهر، وتلقى أكثر من 7000 شخص مدفوعات نقدية، من بينهم المتقاعدون وموظفو القطاع العام والمواطنون المسنون” في الأراضي الأوكرانية المحررة.

كما قامت وزارة الطوارئ في روسيا بتسليم دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية إلى سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، بما يزيد عن 500 طن، وتشمل الأغذية والأدوية والضروريات ومستلزمات أساسية.

في الوقت نفسه، يقوم رجال الإنقاذ بالوزارة بإزالة الأنقاض في المناطق السكنية المتضررة. كما قاموا بتنظيم مجموعة من الإجراءات الصحية وغيرها فيما يتعلق بترميم البنى التحتية المدمرة في تلك المناطق.

المصدر: وكالة تاس الروسية