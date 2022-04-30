التحكم المروري : قطع الطريق محلة ساحة حلبا من قبل بعض المحتجين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2022 - 13:48

التحكم المروري : قطع الطريق محلة ساحة حلبا من قبل بعض المحتجين

منذ 11 mins 30 April، 2022
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