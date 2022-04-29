قتلى وجرحى جراء انفجار داخل مسجد في كابل

أفادت وسائل إعلام أفغانية أن انفجاراً دوى الجمعة في أحد مساجد العاصمة كابل، مع ورود تقارير أولية غير مؤكدة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. ووفقا للتقارير الأولية، استهدف الانفجار حشدا من المصلين خلال صلاة الجمعة في المسجد الواقع عند مفرق علاء الدين في منطقة دار الأمان في كابل.

ونقلت منصة “هرات تايمز” الإعلامية وعدد من الصحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود عيان قولهم إن حصيلة الضحايا تتجاوز 30 قتيلا وجريحا، دون ورود أية أرقام مؤكدة حتى الآن. ويأتي ذلك بعد تفجيرين دمويين أودى كل منهما بأرواح أكثر من 30 شخصا الخميس والجمعة الماضيين في مسجدين بعاصمة ولاية بلخ شمال البلاد مدينة مزار شريف وفي ولاية قندوز.

المصدر: روسيا اليوم