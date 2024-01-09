وسائل إعلام أمريكية: إنفجار بفندق في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأميركية وأنباء عن سقوط إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 01:38

وسائل إعلام أمريكية: إنفجار بفندق في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأميركية وأنباء عن سقوط إصابات

منذ 25 mins 9 January، 2024
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