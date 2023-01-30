17 قتيلاً وأكثر من 90 جريحاً بانفجار مسجد في بيشاور – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2023 - 13:42

17 قتيلاً وأكثر من 90 جريحاً بانفجار مسجد في بيشاور

منذ 2 ساعة 30 January، 2023
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