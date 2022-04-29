“تيسلا” تخسر 126 مليار دولار بعد يوم واحد من شراء صاحبها ماسك لـ”تويتر”

في اليوم التالي لاستحواذ إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع السيارات الكهربائية “تيسلا” على منصة تويتر، شهدت الشركة تبخر 126 مليار دولار من قيمتها في البورصة.

وقدرت خسارة تيسلا بـ12.2% من قيمتها السوقية بعد أن استحوذ أغنى رجل في العالم على تويتر مقابل 44 مليار دولار.

قد يكون لهذا الانخفاض المفاجئ في قيمة تيسلا تداعيات على صفقة إيلون ماسك مع تويتر، حيث قال محلل الأسهم المالية إد مويا في مقابلة مع وكالة رويترز: “إذا استمرت أسعار أسهم تيسلا في الانخفاض، فقد يعرض ذلك تمويل عملية الاستحواذ على تويتر للخطر”.

وتراجعت أسهم تويتر أيضاً الثلاثاء حيث انخفضت بنسبة 3.9٪ لتغلق عند 49.68 دولاراً للسهم على الرغم من موافقة ماسك على شراء الشركة الاثنين مقابل 54.20 دولاراً للسهم نقداً.

المصدر: مونت كارلو