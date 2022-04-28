لجنة الأسير سكاف في “يوم القدس العالمي”: للتمسك بخيار المقاومة أكثر من أي وقت

توجهت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، في بيان بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف سنوياً آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، “بالتحية إلى الشعب الفلسطيني الصامد الصابر وإلى القافلة الطويلة من الشهداء والأسرى والجرحى و الى المقاومين الأبطال الذين يواجهون الإحتلال الصهيوني البغيض على كامل ارض فلسطين الحبيبة بإرادة وعزيمة قل نظيرها”.

ورأت اللجنة بالمناسبة أن “يوم القدس العالمي سيبقى يحييه أبناء الأمة العربية و الإسلامية و الأحرار في أنحاء العالم، لما لهذه المناسبة من رمزية عظيمة لدى كافة المؤمنين بالقضية الفلسطينية المحقة، و ليعلم العدو بأننا لن نتخلى عن فلسطين مهما طال الزمن”.

وأكدت أن “فلسطين ستبقى القبلة الأساسية والمركزية للجهاد والمقاومة ضد قوات الإحتلال، مهما حاول البعض إبعاد البوصلة عن فلسطين خدمة للمشروع الصهيوني – الأمريكي، الذي يحاول السيطرة على أمتنا ومقدراتها، و تقسيم أوطاننا وتجزئتها إلى دويلات طائفية ومذهبية، حتى يستطيعوا إنجاز مشروع التطبيع مع العدو في المنطقة الذي سيفشل و يبقى حبراً على ورق.

ودعت اللجنة الشعب الفلسطيني إلى “التمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار المقاومة و الكفاح المسلح في مواجهة العدو الصهيوني، لأن التجارب أثبتت أن المقاومة هي الوحيدة القادرة على مواجهة العدو، وتحقيق الإنتصارات عليه كما حصل في جنوب لبنان و غزة”.

المصدر: روسيا البوم