واشنطن بوست عن مسؤولين: المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا مسودة وليس مخططا تفصيليا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 02:20

واشنطن بوست عن مسؤولين: المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا مسودة وليس مخططا تفصيليا

منذ 9 mins 25 April، 2025
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