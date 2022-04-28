الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب: زيارة بايدن فرصة لتعزيز شامل للتحالف بين البلدين

قال الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول اليوم الأربعاء إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية ستكون فرصة جيدة لتعزيز شامل للتحالف بين البلدين.

وفي اجتماع مع إدوين فولنر، مؤسس مؤسسة “التراث” الأمريكية في مكتبه في سيئول، قال يون: “أعتقد أن زيارة بايدن ستكون فرصة جيدة لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على نحو شامل”.

ومن المتوقع أن يعقد يون وبايدن قمتهما الأولى في سيئول في الفترة من 20 إلى 22 مايو، قبل أن يسافر الرئيس الأمريكي إلى اليابان لحضور اجتماع منتدى “كواد” الرباعي الأمني، وهو شراكة أمنية تقودها الولايات المتحدة لمواجهة الصين وتضم أيضا أستراليا والهند واليابان.

المصدر: وكالات