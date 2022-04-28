الأمم المتحدة تشكل فريقا لإجلاء المدنيين عن “آزوفستال” في ماريوبول – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 07:52

الأمم المتحدة تشكل فريقا لإجلاء المدنيين عن “آزوفستال” في ماريوبول

منذ 24 mins 28 April، 2022
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أخبار دولية - الأمم المتحدة

أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن إدارة الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تشكل فريقا لإجلاء المدنيين عن مصنع “آزوفستال” في ماريوبول.

وقال حق: “إدارة الشؤون الإنسانية لدينا تحضر فريقا من الأمم المتحدة لتنسيق إجلاء المدنيين عن مصنع “آزوفستال” في ماريوبول”.

وأضاف: “أجرينا اليوم الأربعاء مفاوضات مع السلطات في موسكو وكييف لإعداد خطة عمل لإجلاء المدنيين”.

وأشار إلى أن الشروط لبدء الإجلاء لم تتوفر بعد، ولا تزال الاتصالات مع سلطات روسيا وأوكرانيا مستمرة، وأن العملية قد تستغرق بضعة أيام.

المصدر: وكالات

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