الجيش اللبناني: تحرير مخطوفين في منطقة بعلبك

اعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان انه “بتاريخ 27 / 4 / 2022، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة تمكنت دورية من مديرية المخابرات خلال عملية خاصة في منطقة إيعات – بعلبك من تحرير المخطوف صادق رولي صادق جبرائيل من الجنسية المصرية، الذي كان قد خُطف بتاريخ 16 / 4 / 2022 في منطقة الطيبة- بعلبك أثناء تصوير أحد المسلسلات التلفزيونية. كما تمكنت دورية من المديرية المذكورة من تحرير المواطن أكرم جمعة بين بلدتي دار الواسعة وبوداي، الذي خطف بتاريخ 26 / 4 / 2022 أمام منزله في منطقة “لالا” – البقاع الغربي.

تجري المتابعة لتوقيف الخاطفين وإحالتهم على القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام