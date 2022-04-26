خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري : القدس مسؤولية الأمة وساعة الصفر قريبة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 17:04

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري : القدس مسؤولية الأمة وساعة الصفر قريبة

منذ 22 mins 26 April، 2022
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