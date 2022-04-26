النائب رعد : الأميركي ليس صديقا للبنان بل هو شريك للإسرائيلي لذا لا يمكننا المراهنة على سياساته وترسيمه مياهنا الإقليمية

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب ” محمد رعد” أن الأميركي ليس صديقاً للبنان ، فعندما يكون الأميركي داعماً للإسرائيلي الذي يريد أن يحتل أرضي ويطعن بسيادتي عندها يكون الأميركي شريك الإسرائيلي ، مشيراً إلى أن السيادة لا تتجزأ.

وأوضح أن حزب الله يدعو شركاءه في الوطن إلى أن يتفهموا الموقف من أميركا ، فهي ليست صديقًا لنا ، لذلك لا يمكننا أن نراهن عليها ولا على سياساتها وتدخّلها ، ولا على ترسيمه مياهنا الإقليمية ، ولا مساعدتها في التنقيب عن الغاز في مياهنا ، وطالما هي ليست صديقتنا وأنها صديقة لعدونا ، فهذا يعني تصنيفها في محل ثاني.

النائب رعد وفي كلمة له خلال لقاءٍ سياسيّ أقيم في بلدة النبطية الفوقا بمشاركة شخصيات وفعاليات قال إنّ ما حصل في البلد كان درسه كبير جدًا ، وقد اعتبرنا من هذا الدرس أمورا كثيرة جدًا ، سنرتّب أثرًا عليها ، وسنتعاطى على أساس ما استفدناه من هذه التجربة ، أضاف إننا لن نسمح للآخرين بأن يهدأؤا ولن نسمح لهم بأن يمرّروا ما يريدون .

وتابع : لقد تعلّمنا كثيرا ممّا حصل وتعلّمنا أين نكون قادرين على أن نؤثّر وأين نزعجهم ، كذلك تعلّمنا ممّن يقولون بأننا شركاء من منهم يجرؤ على القول بأننا شركاء بوجه إسرائيل ولكن عندما يتعلق الأمر بالأميركي يكون الأمر مختلفاً ، مضيفاً قَدَرُنا أن نكون كبارًا في حمل الهموم الوطنية والقومية وسنكمل الطريق على هذا الأساس .

المصدر: موقع المنار