منظمة إغاثة سودانية: اشتباكات قبلية في دارفور تخلف 168 قتيلا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 25 2022 - 08:10

منظمة إغاثة سودانية: اشتباكات قبلية في دارفور تخلف 168 قتيلا

منذ 1 ساعة 25 April، 2022
6265c7c84236042ab8042035
السودان - عربي وإقليمي

أفادت منظمة إغاثة سودانية بأن اشتباكات قبلية وقعت في منطقة دارفور الأحد وأسفرت عن مقتل 168 شخصا، في أحدث موجة عنف طائفي في البلاد منذ الانقلاب العسكري العام الماضي.

وقال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، آدم ريجال، إن القتال في منطقة كرينك بإقليم غرب دارفور أدى أيضا إلى إصابة 98 آخرين.

وأشار إلى أن الاشتباكات اندلعت لأول مرة يوم الخميس بعد مقتل شخصين على يد مهاجم مجهول في كرينيك، على بعد حوالي 30 كيلومترا (18 ميلا) شرق جنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

وأضاف أن “الميليشيات المعروفة باسم الجنجويد هاجمت المنطقة فجر الأحد بالأسلحة الثقيلة، وأحرقت ونهبت المنازل في المنطقة”.

ويشهد إقليم دارفور السوداني نوبات من الاشتباكات الدامية بين القبائل المتناحرة في الأشهر الأخيرة حيث لا تزال البلاد غارقة في أزمة أوسع بعد الانقلاب الذي وقع العام الماضي عندما أطاح كبار الجنرالات بحكومة يقودها مدنيون.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة