لليوم الـ113 على التوالي.. المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم العدو الاسرائيلي

يواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطيني مقاطعتهم لمحاكم العدو الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ 113 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون كيان العدو الاسرائيلي هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة الظالمة.

المصدر: وكالة وفا