باكستان: 3 قتلى باعتداء مسلح على موقع للجيش

أعلن الجيش الباكستاني السبت عن مقتل 3 من أفراده جراء اعتداء من مسلحين في أفغانستان، أطلقوا نيران أسلحتهم الثقيلة عبر الحدود على موقع عسكري باكستاني.

وقال الجيش الباكستاني إنه “أعقب ذلك معركة بالأسلحة النارية، حيث أطلق المسلحون النار على موقع للجيش في منطقة وزيرستان الشمالية الوعرة بباكستان، ما أسفر عن مقتل العديد”.

وأضاف الجيش الباكستاني “باكستان تدين بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية للقيام بأنشطة ضد باكستان وتتوقع ألا تسمح الحكومة الأفغانية بمثل هذه الأنشطة في المستقبل”.

المصدر: روسيا اليوم