وسائل إعلام أفغانية: انفجار أمام مقر وزارة التجارة في كابول (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 16:48

وسائل إعلام أفغانية: انفجار أمام مقر وزارة التجارة في كابول (روسيا اليوم)

منذ 14 mins 22 April، 2022
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