الإعلام الأفغاني: انفجار في مسجد بإقليم قندوز شمال أفغانستان ووقوع إصابات (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 16:48

الإعلام الأفغاني: انفجار في مسجد بإقليم قندوز شمال أفغانستان ووقوع إصابات (وكالة يونيوز)

منذ 19 mins 22 April، 2022
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