اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت دجن شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 15:14

اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت دجن شرق نابلس

منذ 32 mins 22 April، 2022
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