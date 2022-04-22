الاحتلال الصهيوني يقمع المتظاهرين في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 15:14

الاحتلال الصهيوني يقمع المتظاهرين في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس

منذ 44 mins 22 April، 2022
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