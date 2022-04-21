روسيا تعلن السيطرة على ماريوبول

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير مدينة ماريوبول “عاصمة كتيبة آزوف” الأوكرانية المتطرفة، حيث حوصر نحو ألفي مسلح بمنطقة مصنع “أزوفستال” في المدينة.

وقال شويغو خلال اجتماع مع بوتين اليوم الخميس: “تم تحرير ماريوبول من قبل القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية”، مضيفا أن فلول التشكيلات القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب مطوقون بشكل كامل في منطقة المصنع”.

وأشار شويغو إلى أنه خلال اليومين الماضيين، أعلن الجانب الروسي نظام وقف إطلاق النار من الساعة 14:00 إلى الساعة 16:00، مع توقف جميع الأعمال القتالية، وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين الذين قد يكونوا على أراضي “آزوفستال”.

وذكر شويغو أنه لحظة تطويق ماريوبول، كان عدد القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يبلغ حوالي 8100 فرد، وأضاف أنه خلال تحرير المدينة، تم القضاء على أكثر من 4000 منهم، واستسلم 1478 آخرون، فيما تم تطويق المجموعة المتبقية التي تضم أكثر من 2000 مسلح، في منطقة “آزوفستال” الصناعية.

وقال شويغو إن القوات الروسية بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة أيام إضافة لـ”إكمال العمل” في “آزوفستال”.

وأكد شويغو لبوتين أن القوات الروسية ووحدات جمهوريات دونباس في ماريوبول اتخذت جميع الإجراءات لحماية المدنيين، موضحا أنه رغم العراقيل التي وضعها المسلحون، تم إجلاء أكثر من 142 ألف شخص من ماريوبول، كما تم إطلاق سراح جميع الرهائن في ميناء المدينة.

من جانبه أعرب بوتين عن اعتقاده بأن اقتحام منطقة “أزوفستال” الصناعية المحصنة أمر غير مجدي وأمر بإلغائه، انطلاقا من اعتبارات إنقاذ أرواح الجنود الروس، وأوعز بدلا من ذلك بإحكام الطوق على “أزوفستال” وعدم السماح “ولا حتى لذبابة بالمرور”.

المصدر: تاس