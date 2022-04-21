التحكم المروري: قطع السير عند ساحة شتورا باتجاه المصنع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 13:22

التحكم المروري: قطع السير عند ساحة شتورا باتجاه المصنع

منذ 21 mins 21 April، 2022
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