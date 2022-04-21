اعلام العدو: الجيش “الإسرائيلي” بدأ بمهاجمة أهداف في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ باتجاه سديروت (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 02:36

اعلام العدو: الجيش “الإسرائيلي” بدأ بمهاجمة أهداف في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ باتجاه سديروت (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 21 April، 2022
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