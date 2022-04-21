حكومة الوحدة الوطنية الليبية تنفي توتر علاقاتها مع تونس ( وكالة شينخوا) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 01:04
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شبان فلسطينيون يتجمعون في منطقة باب العامود للتصدي لمحاولات المستوطنين اقتحام المنطقة
شرطة العدو تعلن انتهاء مسيرة الأعلام وتطلب من المستوطنين العودة إلى منازلهم تحسباً لرد فعل من المقاومة الفلسطينية
مراسل المنار: صفارات الإنذار تدوي في المستعمرات على حدود غزة وجيش الاحتلال يعلن أنه يفحص الأمر
إعلام العدو: دوي 3 انفجارات في مستعمرة سديروت وإشتعال النيران بإحدى الشقق جراء إصابتها بشظايا أحد الصورايخ
إعلام العدو: هجوم سيبراني على مواقع حكومية لليوم الثاني مصدره العراق وتعطل الموقع الإلكتروني لهيئة المطارات في إسرائيل
الرئيس عون: اعتداءات قوات الاحتلال الممنهجة على الأقصى والمصلين وأماكن العبادة في القدس لن يغير من هوية المدينة المقدسة
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب يستنكر بشدة الاعتداءات الإرهابية على المسجد الأقصى والمصلين فيه
الشيخ الخطيب: ما يحدث في القدس يشكل انتهاكا صارخا للمقدسات الدينية وحرمتها وتحد سافر لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم
الشيخ نعيم قاسم: من الواجب التصدي لخطر أدوات أميركا في لبنان وإضعافها بعدم التصويت لها في صناديق الاقتراع
الشيخ قاسم: نحن نعمل من ضمن مشروع ولسنا غوغائيين وبرنامجنا هو بناء الدولة والمصداقية والتجربة الناجحة والدفاع عن الأرض
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أدعو الجميع إلى مقاربة موضوع الكابيتال كونترول بموضوعية بعيدا من المزايدات والشعبوية
ميقاتي: مشروع قانون الكابيتال كونترول لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكل أرضية يشترطها صندوق النقد لخطة التعافي
إيلي الفرزلي: لا يجوز أن يكون هناك كابيتال كونترول من دون خطة تعافي ولا يمكن التفاوض على حقوق المودعين مهما كانت النتائج
النائب حسين الحاج حسن: سنعمل للحصول على الأكثرية لنبني وطن الشراكة الحقيقية وليس الاستئثار لمصلحة الأميركيين
النائب ايهاب حمادة: الانتخابات النيابية في موعدها وستفرز كتلا سياسية تمثل ابناءها وتحدد مسار لبنان
وزارة التربية اللبنانية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للشهادات الرسمية كافة بين 25 حزيران و2 تموز
المحكمة العسكرية تصدر حكما بالأشغال الشاقة على لبناني وجيورجية وعراقي بجرم التجسس لمصلحة الموساد الإسرائيلي
إيران: اعتقال 3 عملاء لجهاز الموساد الصهيوني في سيستان وبلوجستان لتورطهم في نشر معلومات ووثائق سرية
الأمين العام للأمم المتحدة يطلب من الرئيسين الروسي والأوكراني استقباله في كل من موسكو وكييف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: عمليتنا العسكرية ستستمر حتى توفير الأمن الكامل لسكان لوغانسك ودونيتسك
الكرملين: سلمنا أوكرانيا مسودة وثيقة بصيغة واضحة وننتظر الإجابة والكرة الآن في ملعب كييف
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: نتوقع أن تستمر أزمة الأمن الغذائي الحالية لأشهر على الأقل وربما تمتد إلى العام المقبل
رئيس تحرير موقع ويكيليكس: المحكمة البريطانية وقعت قرارا بقتل جوليان أسانج من خلال تسليمه إلى الولايات المتحدة
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب
البنتاغون: ليس لدينا أي مؤشرات على استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا
رئيس تحرير موقع ويكيليكس: المحكمة البريطانية وقعت قرارا بقتل جوليان أسانج من خلال تسليمه إلى الولايات المتحدة
صندوق النقد الدولي: نزوح نحو خمسة ملايين لاجئ أوكراني سيزيد الضغط الاقتصادي على دول المنطقة
أعضاء الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف يؤدون اليمين الدستورية
صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي الى 3.6 بالمئة في عام 2022
صندوق النقد: تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض حول العالم
الصين توقع اتفاقاً أمنياً موسعاً مع جزر سليمان المطلة على المحيط الهادئ رغم تحذيرات واشنطن
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
حكومة الوحدة الوطنية الليبية تنفي توتر علاقاتها مع تونس ( وكالة شينخوا)
منذ 34 mins
21 April، 2022
الحكومة الليبية
العلاقات الليبية التونسية
تونس
ليبيا
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