الدفاع الروسية: صاروخ “سارمات” يحظى بمواصفات فريدة تمكنه من اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخي

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء عن إجرائها أول اختبار لصاروخ “سارمات” الباليستي العابر للقارات.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الصاروخ أطلق بنجاح في الساعة الـ15:12 من اليوم من نفق في مطار “بليسيتسك” الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك شمال البلاد، مشيرة إلى تحقيق كافة الأهداف المطروحة خلال عملية الإطلاق التجريبي.

ولفتت الوزارة إلى أن الرؤوس الحربية التدريبية وصلت إلى منطقة محددة في معسكر “كورا” في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد، لافتة إلى أن هذه هي أول عملية إطلاق خلال برنامج اختبارات “سارمات”.

وشددت الوزارة على أن الصاروخ الجديد يتمتع بـ”مواصفات فريدة تتيح له اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية”، موضحة أن “سارمات” يعد الصاروخ الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم و”سيعزز بشكل ملموس القدرات القتالية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية”.

المصدر: روسيا اليوم